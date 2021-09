Pastor é suspeito de abusar sexualmente de criança

O pastor foi recebido na casa dos pais da vítima. O casal frequentava a igreja onde o líder pregava

Na quarta-feira (15), um pastor de uma igreja foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma menina, de 6 anos. A prisão aconteceu em Riolândia, no interior de São Paulo.

O religioso é suspeito de ter abusado da criança em Fronteira (MG), no dia 23 de agosto. O pastor foi recebido na casa dos pais da vítima. O casal frequentava a igreja onde o líder pregava.

De acordo com as investigações, o homem cometeu os abusos quando ficou sozinho com a vítima em casa. Logo após o pastor deixar a casa, a menina contou o que havia acontecido.

“As investigações também concluíram que o pastor suspeito já esteve envolvido em outros episódios de abusos sexuais contra menores, tendo como vítimas crianças de famílias que frequentavam sua igreja tanto em Minas Gerais quanto no estado de São Paulo”, disse o delegado Bruno Gustavo Guaracho.

O pastor foi encaminhado para o sistema prisional em Minas Gerais, onde será ouvido pela Polícia Civil.