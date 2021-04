Pastor é preso por estuprar amiga da filha

O religioso se aproveitava da menor quando ela ia dormir em sua casa e brincar com sua filha

Na terça-feira (6), a Polícia Civil informou que prendeu o pastor de igreja investigado por estuprar uma adolescente de 13 anos, amiga da sua filha. O religioso foi preso na segunda-feira (5). O caso aconteceu em Poconé, a 104 km de Cuiabá.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em 2020 após receberem denúncias sobre os abusos cometidos pelo pastor.

O religioso se aproveitava da menor quando ela ia dormir em sua casa e brincar com sua filha. A vítima contou sobre os abusos para sua mãe, que acionou a polícia. Na época, sua prisão foi decretada pela Justiça, mas ele fugiu da cidade.

As investigações contataram que o suspeito estava frequentando uma igreja em Várzea Grande. Após acordo com os policiais, o pastor se apresentou na delegacia com seu advogado. Na ocasião, teu sua ordem de prisão cumprida.