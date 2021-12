Pastor é investigado por importunação sexual

As vítimas são uma adolescente, de 17 anos, e uma mulher, de 43 anos

Em Cuiabá (MT), u, pastor da Igreja Batista Nacional, de 44 anos, está sendo investigado por suspeita de importunação sexual contra duas fieis. As vítimas são uma adolescente, de 17 anos, e uma mulher, de 43 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente foi abordada pelo pastor durante um percurso de bicicleta quando os dois ficaram sozinhos.

Conforme consta no boletim, ela teria dito que estava cansada e, então o pastor disse para ela “fechar os olhos, abrir a boca e virar para ele, que iria assoprar na sua boca” para que ela voltasse a ter fôlego. A garota disse que não havia necessidade”.

Os pais da garota preferiram levar a questão ao presidente da Igreja Batista Nacional do Tijucal (IBN), o pastor Dezenildo Paes.

No início deste ano, outra fiel, de 43 anos, relatou que recebeu mensagens do mesmo pastor pelo WhastApp, com conotações sexuais. O presidente da igreja foi comunicado, mas não fez nada. A Delegacia da Mulher investiga o caso.

“A IBN Tijucal não compactua com qualquer ato ilícito que chegue ao conhecimento da diretoria através do seu pastor presidente. Assim, serão tomadas todas as medidas legais e cabíveis capazes de restabelecer a verdade do suposto ato de omissão imputado ao pastor presidente da IBNT”, diz a nota da igreja.