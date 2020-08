Pastor da Assembléia de Deus é preso por estuprar menina de 9 anos

PUBLICIDADE

Nessa quinta-feira (20), o pastor Sérgio Gomes, de 43 anos, foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma menina de apenas 9 anos de idade. De acordo com as informações da TV Band, o caso aconteceu em Taboão da Serra (SP), o religioso é da Assembleia de Deus e abuso aconteceu dentro da igreja.

Segundo a polícia, o pastor sequestrou a menina antes de cometer o abuso. A mãe da criança chamou a polícia após perceber o sumiço da criança.

Os policiais afirmaram ainda que, dentro do carro do religioso, tinha brinquedos e doces. De acordo com a menina, não é a primeira vez que o pastor faz isso.

A mulher do suspeito disse a polícia que o marido tinha um certo “fanatismo” pela menina. A mãe do pastor afirmou que ele já tinha histórico de violência sexual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE