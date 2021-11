Passageiros geram briga em aeroporto após seu coelho ao ser impedido de embarcar

Um casal era dono do pequenino e tinha autorização para embarcar com o bicho. Na hora do voo, no entanto, a presença do coelho não foi permitida

Um coelho desencadeou uma enorme confusão no Aeroporto de Guarulhos. Um passageiro tentou embarcar em um voo internacional pela companhia aérea KLM. Seu coelho, que faria a viagem junto dele, foi impedido de embarcar. O caso ocorreu nesta quinta-feira, 18. Um casal era dono do pequenino e tinha autorização para embarcar com o bicho. Na hora do voo, no entanto, a presença do coelho não foi permitida. Indignados com a negativa, uma discussão generalizada foi iniciada, com xigamentos e ameaças. Um vídeo da cena viralizou nas redes sociais. Nas filmagens é possível escutar o dono do animal xingando os funcionários da empresa, o vídeo também capturou o momento em que o dono é agredido por um funcionário. Veja o vídeo da briga: Perdi tudo quando ela diz



VOCÊ VAI CHORAR?



(Pax queria embarcar com um coelho num voo internacional, comandante que é autoridade dentro da aeronave, negou embarque.) pic.twitter.com/EwiUu3ep6T — Aeroporto da Depressão (@AeroportoD) November 19, 2021 O casal afirmou ter autorização judicial para viajar com o coelho, bem como autorização da própria companhia aérea.