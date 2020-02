Passageiro que agrediu motorista de aplicativo pede desculpas

PUBLICIDADE 

Um passageiro que agrediu um motorista de aplicativo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, diz que lamenta o ocorrido e pede desculpas à vítima.

“Eu sei que eu passei do limite, por estar meio alcoolizado. Se eu tivesse bebido, com certeza pensaria antes de agir e teria separado ele [motorista] do meu amigo. O que acontece é que ele parou o carro no meio da rua, abriu a porta para tirar o meu amigo e, em nenhum momento, nós chutamos a porta do carro dele. O motorista derrubou e bateu a cabeça do meu amigo na calçada e nisso eu fui pra cima dele”, comentou o homem ao site G1.

Ainda conforme o homem, estão sendo feitos ameaças e por isso ele foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. “Eu tenho outro amigos que são motoristas de aplicativo e eles estão me ajudando. Não sou uma pessoa de confusão, foi um momento errado e ficou uma lição, depois bate o arrependimento. Só que eu não acho certo essas ameaças, estão espalhando fotos minha e dos meus filhos”, lamentou.

O caso

A corrida começou por volta das 4h30, próximo à uma casa noturna. No caminho, um dos passageiros começou a passar mal e o motorista pediu a ele para não vomitar no carro, avisando que poderia parar para o passageiro vomitar.

Mesmo assim, o suspeito vomitou e aí começou o desentendimento. Quando os envolvidos chegaram no destino, o motorista parou o carro e pediu para os passageiros descerem. Foi neste momento que a vítima começou a ser agredida com chutes, socos e mordidas. No depoimento, a vítima conta que chegou a ficar desacordada.