Passageiro faz “brincadeira” com bomba em avião e atrasa voo em quase 4 horas

O passageiro foi conduzido à delegacia da PF, com testemunhas e funcionários envolvidos. No local, ele negou ter mencionado a palavra bomba

Um voo que sairia do Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Teresina, no Piauí, atrasou cerca de quatro horas após uma “brincadeira” de um passageiro de 53 anos. Ao ser questionado por um funcionário se havia algo de metal em sua mala, ele respondeu que havia uma bomba.

Após a declaração, a Polícia Federal foi acionada pela administração do aeroporto. Em comunicado à imprensa, a PF disse que a afirmativa do passageito foi em tom de deboche e que ele foi repreendido pelo funcionário, mas que a manifestação causou pânico em outras pessoas que estavam próximas. “Por isso, os protocolos de segurança foram acionados”.

O passageiro foi conduzido à delegacia da PF, com testemunhas e funcionários envolvidos. No local, ele negou ter mencionado a palavra bomba.

Após a denúncia, a aeronave foi removida para a área remota do aeroporto e todos os passageiros foram desembarcados. Todas as bagagens passaram por nova inspeção com detectores de explosivos e raio-x, mas nada ilícito foi encontrado.

De acordo com um passageiro que estava no voo, o avião já estava andando em direção à pista de decolagem e parou. “Com 40 minutos o pessoal começou a querer levantar e os comissários só falaram que o avião estava passando por uma inspeção de segurança e pediram para ficarmos sentados”, completou ele. E então começaram a chegar as viaturas da Polícia Federal em volta da aeronave.

Os passageiros foram orientados a sair do avião em grupos de cinco pessoas de cada vez, para revista e raio X, mas não foram dadas maiores informações do que estava rolando além de ‘inspeção de segurança da PF’.

A Latam, companhia responsável pelo voo, informou que prestou toda a assistência aos passageiros durante o procedimento. “O voo LA3194 (São Paulo/Guarulhos-Teresina) de segunda-feira (2/10), programado para decolar às 14h50 (hora local), foi liberado após inspeção da Polícia Federal e decolou normalmente às 19h40. Durante o procedimento, a LATAM prestou toda a assistência aos passageiros”.