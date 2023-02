Parede desaba sobre veículo e deixa dois feridos no centro de São Paulo

De acordo com a PMSP, o carro estava em movimento quando foi atingido. O veículo ficou destruído com o impacto

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta (16) após uma parede desabar sobre um veículo no bairro Santa Cecília, região central de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, o carro, um Ford Ka, estava em movimento quando foi atingido, por volta das 10h. O veículo ficou destruído com o impacto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que também atendeu a ocorrência, o motorista, um homem de 40 anos, ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido e levado para o PS do Hospital Mandaqui (zona norte) com suspeita de fratura no ombro e trauma cervical.

O outro ferido, um homem de 62 anos, estava na rua quando foi atingido. Ele teve ferimentos nas mãos e nos olhos, foi socorrido e encaminhado para o PS da Santa Casa, na região central.

Ainda não há informações sobre a causa o desabamento. Defesa Civil e Secretaria de Habitação vistoriam o local, que está interditado e sem previsão de liberação.

A parede que desabou pertencia a um imóvel desapropriado, e vários prédios do entorno apresentam avarias. De acordo com vizinhos, eles têm sido ocupados por pessoas em situação de rua e usuários de drogas, que quebraram parte das estruturas para entrar nos imóveis.

“Eles entram nos prédios e destroem tudo. Quebram as paredes para retirar material e vender. A subprefeitura vem e fecha os acessos, mas logo eles quebram novamente”, afirma Rodrigo Rocha, morador do largo.

O secretário-executivo da Prefeitura de São Paulo para assuntos na cracolândia, Alexis Vargas, esteve no local e disse que todo o quarteirão será murado. “A gente fecha as entradas, eles destroem. Agora vamos tomar uma medida mais drástica e murar tudo.”

O subprefeito da Sé, coronel Álvaro Batista Camilo, também compareceu ao local do acidente e disse que todo o suporte será oferecido às vítimas.