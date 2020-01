Para usar faixa exclusiva, homem coloca esqueleto como passageiro

Na última semana, um motorista do Arizona, Estados Unidos, utilizou um esqueleto como passageiro em seu carro para ter direito a utilizar a “faixa para veículos com alta ocupação”, a HOV.

O homem de 62 anos foi parado e multado pelo Departamento de Segurança Pública do Arizona após um policial perceber o esqueleto. Ele estava amarrado no banco do passageiro e tinha um chapéu na cabeça.

O Departamento se pronunciou pelo Twitter, pedindo que outras pessoas não tentem fazer a mesma coisa e brincou: “Você não é o He Man”. Veja:

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! ☠︎ One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY