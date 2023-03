Para que serve a calêndula?

As plantas medicinais fazem parte dos cuidados com a saúde de um grande número de pessoas na atualidade e uma das mais importantes é a calêndula.

A planta, cujo nome científico é Calêndula officinalis, é chamada também de margarida dourada.

Em alguns locais do Brasil, ela é conhecida pelo nome de bem-me-quer, mal-me-quer, entre muitos outros.

Dentro da cultura popular, o uso mais comum desta planta é para cuidar de problemas relacionados à pele, como é o caso de feridas, inflamações ou mesmo alguns tipos de queimaduras.

Entretanto, engana-se quem acredita que essas plantas possuem apenas este tipo de benefício, pois eles são muito variados.

Neste artigo, você vai conhecer todos os benefícios mais importantes que a calêndula pode proporcionar a quem a utiliza. Acompanhe!

Os muitos benefícios da calêndula

A calêndula é uma planta usada há muitos anos por conta da sabedoria popular que demonstrava seus benefícios.

O avanço dos estudos científicos e da tecnologia mostraram, comprovadamente, como este tipo de planta é importante de verdade para quem a consome ou faz uso dela.

Apesar de que a flor da calêndula é a parte mais comum encontrada, para fazer chás, por exemplo, é possível comprar produtos feitos a partir desta planta.

Você a encontra para comprar em locais como farmácias de manipulação e lojas que vendem produtos naturais, entre outros.

Dito isso, é hora de conhecer quais são os principais benefícios que a utilização da calêndula pode trazer ao organismo como um todo, então não deixe de acompanhar os próximos tópicos!

A Homeopatia Brasil publicou esse artigo sobre a Calêndula que vale muito a leitura.

Alívio para inflamações nas mucosas

Uma das principais ações que a calêndula possui é a anti-inflamatória, por isso mesmo ela proporciona esse importante benefício a quem a utiliza.

Além disso, seu poder cicatrizante e calmante também é fundamental para redução das inflamações nas mucosas, como no caso da boca, com a gengivite ou com aftas, por exemplo.

Fortalecimento do sistema imunológico

O sistema imunológico, quando fortalecido, é capaz de evitar um grande número de doenças, como é o caso das infecções por vírus.

Por isso, usar produtos que ajudem a fortalecer o sistema imunológico é fundamental e é aí que entra a importância da calêndula para essa finalidade.

Com uma composição bastante rica em substâncias como carotenoides, alcaloides e flavonoides, a planta tem uma potente ação antioxidante e pode proporcionar um sistema imunológico mais forte.

Pesquisas que foram realizadas em laboratórios também mostraram como utilizar extratos aquosos da calêndula tornam os linfócitos, células de defesa do organismo, muito mais ativas.

Regulação dos níveis de glicose no sangue

A flor da calêndula tem compostos com ação que ajudam a aumentar a maior sensibilidade do organismo à ação da insulina.

Com isso, é mais fácil conseguir controlar os níveis de glicose sanguínea, evitando picos, por exemplo, após o consumo de alguns tipos de alimentos.

A utilização da calêndula juntamente com os antidiabéticos orais trouxe, nos estudos científicos, aumento na eficácia dos medicamentos e no controle dos níveis de glicose em pessoas diabéticas.

Torna a cicatrização da pele muito mais rápida

Um outro ponto muito importante a respeito do uso da calêndula é que esta planta serve para tornar a cicatrização da pele mais rápida, sendo uma das suas principais finalidades.

A capacidade de estimular essa cicatrização é bem comprovada em muitos estudos científicos, que mostram que feridas que vão desde pequenos cortes até queimaduras mais graves ficam melhores mais rápido com a planta.

O efeito da calêndula para auxiliar no processo mais rápido de cicatrização está diretamente relacionado às suas propriedades calmantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas.

Usar esse tipo de produto ajuda a reduzir a presença de dor e de inchaço no local, bem como evita que os microrganismos desenvolvam-se no local.

Uma outra questão é que, de acordo com os estudos, o uso da calêndula é eficiente para tornar maior a circulação do sangue no local onde está a ferida e, assim, estimula mais a formação do colágeno, essencial na cicatrização.

Auxilia a combate as infecções e as inflamações na pele

O último benefício pelo qual a calêndula é muito conhecida está relacionado com a pele também.

O uso desta planta é eficaz para combater inflamações e infecções que surgem na pele, devido à sua ação antimicrobiana muito potente.

Ela auxilia, assim, a eliminar bactérias, fungos e também parasitas, por isso o uso do chá frio para limpar feridas é muito indicado.

Conclusão

Como você pode ver, o uso da calêndula é muito comum no Brasil devido aos seus efeitos poderosos, que já eram conhecidos dentro da cultura popular e que, ao longo do tempo, foram comprovados pela ciência.

Neste texto, você entendeu para que serve esta planta medicinal e como ela possui muitas finalidades na prática.

