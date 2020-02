Para proteger família, menino de 11 anos é suspeito de matar padrasto

PUBLICIDADE 

Para proteger o irmão de 15 anos e a mãe de 40, um menino de 11 anos é suspeito de matar o padrasto a facadas na noite desta segunda-feira (10), em Campinas. Segundo a polícia, o homem discutia com a esposa por causa de contas de luz atrasadas.

A mãe disse à polícia que, durante a discussão, ele partiu para cima dela. O filho de 15 anos interveio ao testemunhar a violência. O padrasto, entretanto, o imobilizou com um mata leão e o agrediu com socos no rosto. Ao tentar ajudar o filho, acabou “se embolando” com os dois.

O boletim de ocorrência indica que, nesse momento, o filho de 11 anos pegou a faca na cozinha e atingiu o padrasto duas vezes, sendo uma no pescoço. Ferido, o homem abriu a porta da casa e saiu para a rua para pedir ajuda.

Uma vizinha, que é técnica de enfermagem, tentou estancar o sangue até o socorre chegar, mas o homem acabou morrendo no local. A mãe e os dois garotos foram até a delegacia, onde contaram a mesma versão sobre o caso. A criança seria encaminhada à Vara da Infância e da Juventude nesta terça-feira (11). No último ano, a mulher já tinha registrado boletim de ocorrência por agressão.