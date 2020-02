Para fugir de incêndio, idosa pula de prédio

PUBLICIDADE 

Na manhã dessa segunda-feira (24), uma mulher de 72 anos pulou do terceiro andar de um prédio que estava pegando fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros o apartamento da idosa, que fica em Lajeado, no Vale do Taquari, estava pegando fogo e a porta de entrada já havia sido totalmente tomada pelas chamas.

Desesperada, Doli Schabat pulou de uma altura de cerca de 12 metros e caiu no telhado de uma oficina mecânica, quebrando as telhas do local. O apartamento ficou totalmente danificado e ainda não se sabe as causas do incêndio.

Doli foi socorrida e levada, em estado estável, para o Hospital Bruno Born. Por meio de nota, o hospital informou que a idosa teve fratura torácica e traumatismo craniano.