Papa faz brincadeira com freira: “Não me morda!”

O papa Francisco brincou nesta quarta-feira (08) com uma freira ao pedir que ela não o mordesse, fazendo referência a uma situação ocorrida na Praça de São Pedro última semana, em que deu um tapa na mão de uma mulher que o puxou com força.

“Vou te dar um beijo, mas fique tranquila. Não me morda!”, disse o pontífice em tom descontraído, enquanto cumprimentava e dava bençãos aos fiéis que assistiam a uma audiência semanal na sala Paulo VI, no Vaticano.

A religiosa africana, que gritou “Viva o papa!”, finalmente recebeu o beijo do pontífice, enquanto as pessoas ao redor aclamavam Francisco.

A reação divertida do papa nessa ocasião é um contraste em relação à situação ocorrida no último 31 de dezembro, pela qual ele se desculpou publicamente no dia seguinte justificando ter “perdido a paciência” e “ter dado um mal exemplo” por sua atitude com uma das fiéis.

As imagens do papamóvel percorreram o mundo e geraram uma discussão sobre os perigos que o pontífice está exposto durante as ações em que está em multidões.

Francisco, que quebra protocolos e medidas de segurança desde que assumiu o papado em 2013, ama o contato direto com o fiéis, incluindo abraçar e beijá-los em eventos públicos.

Ao longo desses sete anos, o papa é conhecido por tirar selfies com o público e até aceita beber do mate que os sul-americanos lhe oferecem.

Agence France-Presse