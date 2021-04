Pandemia faz com que projetos pessoais se tornem prioridade

A pandemia de Covid-19 causou impactos diferentes na vida das pessoas.

Além da preocupação quase unânime em relação à proteção da saúde e da vida e da adaptação às novas formas de cuidar da higiene e da casa, como o uso de máscaras, álcool em gel, tapetes higienizadores, higiene de produtos após a chegada do mercado e outros, ainda há uma grande parte da população que precisou se preocupar com a subsistência e com a segurança alimentar da família.

Subsistência e Necessidades Básicas

O número de pais e mães interessados em saber como funciona a pensão alimentícia aumentou exponencialmente desde o início da pandemia.

Os dados se justificam com o aumento do número de divórcios, que muitas vezes acabam envolvendo guarda dos filhos e decretação de pensão, pelo aumento da necessidade de crianças que tinham direito ao recebimento mas os pais não realizavam as cobranças e também pelo receio de pais ou mães desempregados que possuem o compromisso do pagamento da pensão mas perderam seus empregos ou fontes de renda e agora não sabiam o que fazer para honrar o compromisso.

Enquanto algumas pessoas estavam em busca de solucionar as questões mais básicas e essenciais da vida, no outro lado desse cenário, pessoas que já também tinham planos e sonhos a serem realizados em 2020 e 2021 precisaram adiar ou modificar a forma de realiza-los.

Sonhos e Planos Adiados

Colocar na balança o número de divórcios contra o de casamentos em 2020 e 2021 seria uma pesagem, no mínimo, injusta. Somente comparando os meses de fevereiro de 2020 com o mesmo mês do ano anterior, a queda foi de 30,3% no número de uniões civis.

Para ter uma ideia, em Campinas-SP, o número de casamentos em março de 2021 caiu 92% quando comparado a março de 2020 – dados do Portal da Transparência da Arpen (Associação de Registradores de Pessoas Naturais).

O motivo é que o divórcio está longe de ser um sonho para um casal e geralmente, acontece de forma privada e particular, sem “pompa e circunstância”.

Quando o assunto é casamento, o plano geralmente envolve uma celebração, um ritual que marque a passagem da vida de solteiro para uma vida em par, compartilhada com quem se ama.

Há pesquisas que apontam que 82,5% dos casais decidiram adiar a data da união quando a pandemia de Covid-19 se tornou notícia no Brasil.

A esperança era que a crise fosse passageira e que logo aparecesse uma forma de curar a doença ou tratar os sintomas eficazmente.

Infelizmente, a pandemia se alastrou rapidamente pelo mundo e a solução, até o momento, é a vacina, que teve sua aplicação iniciada em 2021 e ainda deve demorar um tempo para chegar a toda população.

Alguns casais chegaram a remarcar o casamento mais de 3 vezes desde o início de 2020, enquanto outros, desistiram da ideia de igreja cheia e festa para centenas de convidados e optaram por realizar um casamento simples, convidando apenas pessoas muito próximas e familiares e adiando a festa para quando as condições de segurança e saúde pública forem adequadas para a celebração.

As cerimônias simples já eram uma tendência na Europa e nos países norte-americanos e ganharam até um nome especial: mini weddings.

Mini Weddings são cerimônias de casamentos mais intimistas, personalizadas e com poucos convidados. O número médio costuma ficar em torno de 30, mas pode ser bem menor.

Além das mudanças na data e na forma do casamento, outra alteração que precisou ser realizada foi em relação à Lua de Mel.

Viagens Canceladas e Turismo Modificado

Milhares de pessoas que pouparam durante meses ou anos para realizar uma viagem internacional (muitas vezes, a primeira), seja na Lua de Mel, nas férias em família ou para passar um bom período curtindo as férias com os amigos em pontos turísticos brasileiros com grande fluxo de pessoas, precisaram cancelar ou modificar os planos para poder realizá-los.

Diversos países fecharam suas fronteiras para o turismo e mesmo que assim não fosse, as condições de restrição de circulação fariam com que qualquer viagem para grandes pontos de circulação deixasse de fazer sentido.

Destinos nacionais passaram a ser a opção principal para quem optou por não adiar a lua de mel e viagens em grupo se tornaram muito mais difíceis.

Para os casais e famílias pequenas que desejavam sair um pouco do confinamento e aproveitar o contato com a natureza, opções de lazer mais restritas, com acesso reduzido e mais seguro foram as escolhas possíveis e desejáveis.

A Ilha do Campeche, conhecida como o Caribe do Brasil, fica em Florianópolis – SC, e tem sido um dos destinos procurados para a lua de mel ou para quem pode fugir um pouco do cinza da cidade grande.

A fim de conter a propagação do vírus entre os visitantes, todos devem preencher um questionário de saúde antes de entrar na Ilha e são obrigados a usar a máscara durante todo o período de visitação, podendo retirá-la apenas para entrar na água ou se alimentar.

Com restrição de público mesmo em tempos anteriores à pandemia, a Ilha costumava receber até 800 pessoas na alta temporada, número que foi reduzido pela metade devido à Covid-19 em épocas de nível grave e gravíssimo e fica em 70% do limite quando a propagação do vírus está nos níveis moderado ou baixo.

Efeitos sobre o Empreendedorismo

Além das questões sanitárias e sociais básicas, da vida emocional e dos sonhos das pessoas, outro plano que foi modificado na agenda de uma parcela imensa da população foi o relacionado ao empreendedorismo.

Segundo o IBGE, a pandemia de Coronavírus foi responsável pelo fechamento de 4 em cada 10 empresas que encerraram suas atividades em 2020.

Pessoas que iniciaram janeiro pensando em expansão e contratação, finalizaram o ano com as portas fechadas e dívidas trabalhistas e com fornecedores.

Por outro lado, o mercado de tecnologia se expandiu como não era previsto para acontecer nem mesmo em um período de 5 anos.

A busca pela criação de sites e pelo apoio de uma agencia de marketing digital para colocar os planos de empreender em prática foram maiores do que qualquer expectativa poderia sinalizar e, segundo o Relatório Global Outlook 2021, da Mastercard, 30% do e-commerce criado na pandemia vai permanecer ativo quando tudo isso passar.

Conclusão

A Pandemia fez toda a população mundial repensar a vida de alguma forma.

O olhar para dentro de casa foi modificado, a atenção ao casamento e ao núcleo familiar foi mais importante do que nunca.

Relações estremecidas foram dissolvidas ou melhoradas, para superar as novas dificuldades.

A estrutura das empresas foi revista, o avanço digital foi imposto.

Alguns negócios se encerraram, outros iniciaram e outros se expandiram.

De alguma forma, as pessoas precisaram modificar pensamentos, estruturas e modos de vida para sobreviver à pandemia e uma das coisas que mais foi afetada foi a ordem de prioridade estabelecida por cada indivíduo.

