Pandas voltarão à China após pandemia impedir importação de bambu

Dois pandas que estavam em um Zoológico de Calgary, no Canadá, precisaram voltar para a China antes do programado. Por não conseguirem importar bambu suficiente, devido aos transtornos causados pelo coronavírus, os canadenses precisaram encaminhar os animais de volta ao país asiático .

Os pandas, batizados de Er Shun e Da Mao, voltarão para casa, onde há bambu em abundância. Os animais dessa espécie consomem 40 quilos de bambu diariamente. De acordo com o zoológico, o alimento compõe 99% da dieta dos pandas.

O bambu necessário para alimentar os animais era enviado de avião. O insumo era levado da China até Calgary, no entanto, devido ao avanço da pandemia, os voos precisaram ser cancelados.

O zoologico encontrou outras formas de importar o alimento, mas as remessas atrasam com frequência, e o bambu sofre perda substancial da qualidade, resultando na recusa por parte dos pandas.

Com receio de haver corte definitivo no suprimento alimentar dos pandas, o presidente e CEO do Zoológico de Calgary, Clément Lanthier, optou por encaminhar os animais de volta à China.

“Acreditamos que o lugar que é melhor e mais seguro para Er Shun e Da Mao durante esta época desafiadora e inédita é onde o bambu é abundante e de fácil acesso”, explica Clément.

Er Shun e Da Mao estão no Canadá desde 2014 como parte de um acordo de 10 anos entre o Canadá e a China. Eles ficaram cinco anos no Zoológico de Toronto e, em março de 2018, foram transferidos para o Zoológico de Calgary com os filhotes Jia Panpan e Jia Yueyue.