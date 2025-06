Pais são presos por manter filho autista em cárcere e submetê-lo a tortura em SP

Um jovem de 19 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi resgatado em condições degradantes pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (17/6), em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Os próprios pais foram presos em flagrante, suspeitos de manter o filho em cárcere privado e praticar tortura.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o jovem foi encontrado em uma espécie de jaula improvisada na garagem da residência da família. O espaço era cercado por madeiras e continha um colchão, um pote de comida, uma corda e fezes espalhadas pelo chão.

Um homem de 71 anos e uma mulher de 54, pais do jovem, foram detidos no local e encaminhados à delegacia do município. O caso foi registrado como tortura, sequestro e cárcere privado.

A vítima foi socorrida por equipes da Polícia Civil e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. A investigação segue em andamento.