Pai transporta droga escondida em carro com filho de três anos e acaba preso

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (21), dois homens foram presos com quase 11 quilogramas de maconha. Para não levantar suspeita da polícia, um dos homens levava o filho de três anos no interior do veículo onde os entorpecentes foram encontrados.

De acordo com a polícia, durante um patrulhamento de rotina, os policiais avistaram a dupla no interior de um veículo próximo à uma rodoviária. A criança, filha do condutor do automóvel, estava no banco de trás.

Após revista, foram encontradas seis barras de maconha e outras porções menores que totalizaram oito quilogramas. Na casa de um dos suspeitos, foram apreendidos ainda 2,6 gramas de maconha em tabletes, além de uma balança de precisão.

O caso ocorreu em Iguatu-CE. Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde irão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A criança foi entregue à mãe.