Pai suspeito de estuprar filha de 13 anos é preso em Macapá

A mãe da menor denunciou o pai, que foi espancado por populares antes da chegada da polícia

Na noite deste sábado (17), o pai de uma adolescente de 13 anos foi preso suspeito de estuprá-la na Zona Sul de Macapá. A mãe da menor denunciou o pai, que foi espancado por populares antes da chegada da polícia.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h de sábado e foi atendida pelo 1º Batalhão da Polícia Militar (PM), no bairro Universidade.

De acordo com relatos da mãe da vítima detalhados no relatório do Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), o caso já acontecia “há algum tempo”.

Em função do espancamento, o homem de 45 anos foi levado ao Hospital de Emergência (HE) para receber acompanhamento médico e em seguida foi apresentado na Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM).