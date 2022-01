Pai mata filho a facadas no Paraná, diz polícia

A vítima, segundo a polícia, era usuária de drogas e estava bêbada no momento da discussão. O homem de 31 anos não resistiu aos ferimentos

Segundo PM, vítima estava embriagada no momento da briga, nesta segunda (10), em Castro. Suspeito fugiu do local.

Na madrugada desta segunda-feira, 10, um homem matou o filho de 31 anos a facadas durante uma discussão entre os dois. O caso aconteceu em Castro, nos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com a PM, o pai desferiu dois golpes com uma faca e em seguida fugiu do local.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o suspeito e a vítima já se envolveram em outra briga anteriormente, a qual resultou no homem esfaqueado.

A vítima, segundo a polícia, era usuária de drogas e estava bêbada no momento da discussão. O homem de 31 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O suspeito não foi localizado.