Pai mãe e filhos são baleados em atentado; adolescente morre no local

Segundo a Polícia Militar, os criminosos tentaram invadir a casa da família por volta das 21h. Os homens atiraram diversas vezes em direção à porta e atingiram a cabeça de Luan Erick do Amaral Costa, de 16 anos, que estava dormindo em uma rede. Ainda de acordo com a polícia, os atiradores não entraram na casa. Eles atiraram com uma arma calibre 12 pela porta da frente. Caso aconteceu em Mossoró-RN.