Pai espanca filha após encontrá-la com o namorado na cama

PUBLICIDADE 

Após espancar a filha, menor de idade, um homem foi preso no último sábado (22), em Rondonópolis, Mato Grosso.

De acordo com as autoridades, o espancamento aconteceu depois que o pai flagrou a menina com o namorado, sem roupas, na cama. O homem disse que chegou em casa, viu a garota no quarto com o namorado e perdeu a cabeça.

A menina telefonou para a mãe, pedindo ajuda, e disse que tinha sido agredida pelo pai. o ex-casal compartilham a guarda da vítima.

O homem foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime de lesão corporal.