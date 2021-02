Pai é suspeito de ter esquartejado filha adotiva

Caso estava arquivado há 31 anos, mas voltou aos tribunais após aparecerem novas evidências

Um caso que foi arquivado há 31 anos voltou aos tribunais dos Estados Unidos (EUA), nessa segunda-feira (22). Novas evidências apontam que a vítima, uma menina de 14 anos, teria sido assassinada pelo próprio pai adotivo.

O crime ocorreu em 1989, no condado de Allegan, Michigan-EUA. Dennis Bowman, o suspeito do crime, atualmente está com 71 anos. Após assassinar a vítima, identificada como Aundria, ele ainda teria esquartejado a adolescente.

Os promotores do caso apresentaram mais evidências do envolvimento de Dennis Bowman. Brenda, a esposa do suspeito, disse que Bowman admitiu ter matado Aundria.

Na época do crime, Bowman era o principal suspeito de ter matado a adolescente, no entanto, a polícia não conseguiu encontrar evidências do envolvimento dele. Isso mudou em 2019, quando Bowman passou a ser investigado pelo assassinato de uma mulher em Norfolk, Virgínia, em 1980.

Posteriormente, os investigadores realizaram uma vistoria na propriedade do suspeito, no condado de Allegan, e encontraram os restos mortais da adolescente enterrados sob um bloco de concreto. A identidade da ossada foi confirmada por meio de testes de DNA.