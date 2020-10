Pai é preso suspeito de estuprar o filho de nove anos

PUBLICIDADE

Um homem, de 56 anos, foi preso na terça-feira (13) sob suspeita de ter estuprado o próprio filho, uma criança de nove anos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a vítima sofria os abusos durante as visitas do pai, nos finais de semana.

Após levantar provas contra o acusado, a Polícia Civil solicitou a prisão do pai da criança. A SSPDS revelou ainda que o suspeito tem passagem por crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. O homem foi preso em Poranga-CE, por equipes da Delegacia Regional de Crateús.

“As diligências iniciaram a partir de um compartilhamento de informações com representantes do Conselho Tutelar do município de Poranga a respeito de denúncias da prática criminosa contra a vítima menor de idade”, complementou a SSPDS.