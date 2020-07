Pai é preso suspeito de estuprar a filha de 15 anos

PUBLICIDADE

Nessa terça-feira (30), a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem, de 42 anos, suspeito de abusar sexualmente da própria filha, de 15 anos de idade. De acordo com depoimentos, as violações aconteciam desde quando a vítima tinha 7 anos.

A Polícia Civil determinou a prisão preventiva do suspeito que é investigado por estupro de vulnerável. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher apura mais informações sobre o caso.

As autoridades lembram da importância de denunciar casos de abusos e violência doméstica. As denúncias podem ser feitas na unidade policial mais próxima ou pelo número 100, para casos com crianças, adolescentes e idosos, e o Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência.