Pai é preso suspeito de agredir filho autista

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa

Um homem foi detido suspeito de espancar o próprio filho, de 18 anos, que tem o transtorno do espectro autista. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa.

A direção da escola que o jovem frequenta estranhou a ausência do aluno por alguns dias seguidos e comunicou à secretaria de educação, que acionou a Polícia Militar (PM).

Uma equipe policial foi até a casa da família. No local, o rapaz foi encontrado bastante ferido. O pai disse que a geladeira da casa havia caído em cima dele.

Diante da gravidade dos ferimentos, o jovem foi levado para o Hospital de Trauma da capital, onde vai ser submetido a um eletro por causa dos ferimentos na cabeça.

Em entrevista à TV Cabo Branco, a major Viviane, responsável pelo caso, afirmou que não é a primeira vez que o pai agride o jovem.

O pai está na central de polícia desde o fim da manhã desta quarta.