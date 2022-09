Pai é morto com mais de 15 tiros durante festa de aniversário do filho

A causa do crime é desconhecida. Segundo a polícia, a vítima evadiu do sistema prisional há dois dias

Um homem, de 38 anos, foi morto com mais de 15 tiros na frente dos filhos, enquanto esperava a esposa buscar um bolo para comemorar aniversário de 11 anos, no Bairro Parque do Lageado em Campo Grande, na manhã deste domingo (18). O crime aconteceu por volta das 10h30, na Rua Cenira Soares Magalhães.

Conforme informações apuradas pela reportagem, a vítima estava em um espaço de festas sozinha com os três filhos. As crianças brincavam com o pai, após a mãe ter saído, quando dois homens, não identificados, entraram no local com uma motocicleta já efetuando os disparos.

Segundo a polícia, mais de 15 tiros foram disparados, a maioria acertaram a cabeça da vítima, que sofreu esmagamento de crânio. Ainda conforme apurado, desesperado, o menino que comemorava o aniversário, correu do local, levando os irmãos, cuja idades não foram divulgadas.

Após finalizarem os disparos, os suspeitos fugiram do local. Equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas o homem morreu antes do socorro chegar. Equipes das policias Civil e Militar, Grupo de Operações e Investigações (GOI) e o BPChoque (Batalhão de Choque) foram ao local e realizam buscas.

A causa do crime é desconhecida. Segundo a polícia, a vítima evadiu do sistema prisional há dois dias. O caso ainda está sendo registrado.