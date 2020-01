Pai e madrasta são presos suspeitos de matar e enterrar corpo de menino de três anos

PUBLICIDADE 

Um casal foi preso neste domingo (19), suspeito de matar e esconder o corpo de Luiz Henrique da Silva, de três anos. Eles são pai e madrasta da vítima. O caso chegou até a polícia por meio de relatos de agentes de saúde da cidade, que foram até a casa da dupla, que não soube informar o paradeiro da criança.

O caso ocorreu em Nova Olinda do Norte-AM. A avó do garoto, que mora em Manaus, relatou que ele vivia com o pai desde outubro de 2019. Ainda segundo a avó, ela quase não recebia notícias do garoto.

Neste sábado (18), após uma visita domiciliar, agentes de saúde de Nova Olinda do Norte entraram em contato com a polícia e informaram o desaparecimento da criança. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informou neste domingo (19) que o pai, de 21 anos, e a madrasta, de 24, apresentaram “diferentes versões” para informar os agentes onde o garoto estava no momento da visita.

A polícia começou a investigar o caso e encontrou o corpo de Luiz Henrique enterrado no quintal da casa onde morava. Ambos relataram que, após agredir a criança, a enterraram no local.

O casal foi preso neste domingo, mas o crime pode ter ocorrido na quarta-feira (15), segundo a polícia.