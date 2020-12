Pai e filho morrem de Covid-19 em intervalo de 10h

PUBLICIDADE

Erminio Luiz Menegolla, 88 anos, e o filho Ricardo Menegolla, 64 anos, faleceram na última sexta-feira (11), com 10 horas de diferença. Os dois tinham contraído Covid-19 na cidade de Erechim (RS). A dupla estava internada na UTI do Hospital de Caridade de Erechim (HC). As informações são do G1

Ricardo Menegolla estava internado desde o último dia 26 e faleceu às 13h40. Ele era ortopedistaera ortopedista e traumatologista no Hospital de Caridade e na Unimed. Emínio Menegolla estav internado desde o dia 1º de dezembro e faleceu às 23h55 do mesmo dia.

A cidade de Erechim tem 166 casos ativos da doença, além de 48 óbitos.