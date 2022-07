Pai e filho morrem após ônibus que transportava estrangeiros tombar na Serra de São Vicente

Na noite desse domingo, 05, pai e filho morreram e 06 pessoas ficaram feridas após um ônibus que transportava estrangeiros tombar na BR-364

Na noite desse domingo, 05, pai e filho morreram e 06 pessoas ficaram feridas após um ônibus que transportava estrangeiros tombar na BR-364, região da Serra de São Vicente, em Santo Antônio do Leverger, a 35 km de Cuiabá.

As vítimas foram identificadas como Giordano Luis Sergio, de 61 anos, e Franco Martin, de 33 anos. Eles eram os motoristas do veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu da Argentina e seguia viagem para a Venezuela com oito pessoas.

Outras seis pessoas, sendo duas idosas e quatro crianças, foram encaminhadas para o hospital com lesões leves.

Segundo a PRF, todos os passageiros são estrangeiros.

A concessionária que administra o trecho, Rota do Oeste, disse que informações preliminares colhidas com testemunhas no local apontam que o veículo teria saído de pista e colidido no pátio de uma pedreira da região.

No entanto, as causas do acidente ainda serão investigadas.