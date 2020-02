Pai e filha são mortos a tiros durante motim no Ceará

O grupo disparou vários tiros contra Francisco Jorge Gomes Xavier e atingiu também Jorgiane dos Santos. Pai e filha foram duas das 34 vítimas de homicídio deste sábado (22).

Desde o início do motim no Ceará, ocorreram 122 homicídios no estado, uma média de 30,5 por mês. Antes do início do motim, a média de homicídios neste ano era de seis por dia.

Foram 37 homicídios na sexta-feira (21) e 34 no sábado (22). Os números ficam abaixo apenas dos casos registrados em 1º de janeiro de 2012, quando a Polícia Militar do Ceará estava de greve.

Segundo a polícia, o estado receberá tropas para reforçar a segurança. O número de soldados enviados inicialmente não foi suficiente e o Comando do Nordeste enviará tropas de quatro estados para suprir o défice.