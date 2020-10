Pai decide criar bebê com síndrome de Down sozinho, após mãe recusar criança

PUBLICIDADE

Evgeny Anisimov decidiu se separar e cuidar do filho, Misha, sozinho, após a mãe da criança expressar que queria dar o bebê para adoção. O casal estava junto há algum tempo e o casamento ia bem. No entanto, ao receber o diagnóstico de que Misha era portador da síndrome de Down, a mãe decidiu que queria dar o bebê para a adoção. Devido a isso, Evgeny optou por se separar e ser pai solo.

Na época em que recebeu a notícia sobre a condição de Misha, o pai começou a pesquisar sobre a doença. O medo foi desaparecendo aos poucos, quando ele descobriu que Misha poderia ter uma vida normal, ir à escola, ter amigos e, futuramente, trabalhar.

Mesmo sabendo do diagnóstico, Evgeny jamais cogitou abandonar a criança. No entanto, a esposa dele estava decidida a entregar o filho a um lar adotivo. Ele tentou convencê-la, mas quando viu que não conseguiria, decidiu se divorciar a criar Misha sozinho.

Evgeny começou a criar o filho sozinho, contanto apenas com a ajuda de sua mãe, a avó paterna da criança. O pai solo organiza diversas atividades que auxiliam no desenvolvimento da criança. Para arcar com as despesas, ele contra com a ajuda de várias pessoas.

Em sua conta no Instagram, Evgeny compartilha a rotina com Misha e busca ajudar famílias que enfrentam o mesmo desafio, de criar uma criança com síndrome de Down.