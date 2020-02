Pai de vereador é assassinado a tiros no Maranhão

Um idoso identificado como José Cantídio Pereira Neto, de 65 anos, foi assassinado na manhã da última quinta-feira (6) em Arari, no Maranhão. A vítima era pai de um vereador e da secretária de Cultura do município.

Segundo as autoridades, a vítima teria um terreno na região, mas ainda não há nada que confirme as razões para o crime. José Cantídio foi morto com vários tiros.