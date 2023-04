“Pai de santo” é suspeito de estuprar e extorquir dinheiro de mulheres

Segundo o relato policial, apenas uma das vítimas foi estuprada cinco vezes pelo homem, que se aproveitava da posição para praticar os crimes

Um pai de santo de 46 anos, é suspeito de abusar e extorquir sete fiéis, incluindo menores de idade, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A denúncia foi realizada pelas vítimas na segunda-feira (10).

As mulheres tinham que manter relações sexuais com o pai de santo, além de serem molestadas e obrigadas a tocar no órgão genital do homem.

Uma das mulheres, de acordo com o relato, foi estuprada após o homem ameaçar matar a companheira dela caso não tivesse relações sexuais com ele.



Além de cometer os abusos, o homem também explorava as fiéis financeiramente. O pai de santo é investigado por estupro de vulneravel e importunação sexual.