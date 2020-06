Pai de Santo é flagrado após relação sexual com jovem de 15 anos

No último domingo (7), um pai de santo, de 41 anos, foi flagrado mantendo relações sexuais com uma jovem de apenas 15 anos em Uberaba, Minas Gerais. Segundo a polícia uma outra adolescente, de 17 anos, disse que ao chegar na casa viu o homem sem as roupas e sozinho com a irmã dela, a jovem de 15 anos.

A menina questionou a irmã sobre o que estava acontecendo. A irmã, por sua vez, ficou nervosa e passou a proferir falas desconexas , sem explicar o que aconteceu.

A irmã mais velha então chamou a Polícia Militar, presumindo que a irmã tinha sido estuprada. Os pais da garota também foram chamados, mas o pai de santo foi embora e não foi mais encontrado.

A mãe da jovem frequentava um centro umbanda e a filha mais nova estaria, de acordo com a mãe, trocando mensagens amorosas com o pai de santo. A informação foi confirmada já que a adolescente utilizava o telefone da própia mãe.

Segundo a jovem, ela aproveitou que a mãe teria saido e convidou o pai de santo para casa dela prometendo manter relações sexuais com ele. Ainda de acordo com ela, durante o ato ela não se sentiu bem e pediu para o homem parar. Ele parou e ela vestiu as roupas, foi quando a irmã chegou ao local e viu o pai de santo ainda nu.

A garota explicou que não contou para irmã porque ficou com medo e nervosa.

Já o pai da garota disse que “lavava suas mãos” em relação aos caso. A mãe da garota levou a menina para tomar uma pílula do dia seguinte e foi orientada para levar a jovem ao hospital.

O caso foi repassado para a Polícia Civil que informou que “instaurou inquérito para apurar o caso, que segue em segredo de Justiça. Mais informações serão repassadas somente em momento oportuno”.