Pai atropela filho de 2 anos na garagem de casa

Na segunda-feira (21), uma criança de 2 anos morreu após ser atropelada, em Navegantes (SC). De acordo com a Polícia Civil, o pai do menino chegou em casa com sua caminhonete e atingiu o próprio filho.

“As investigam constatam uma fatalidade, mas só será decidido após conclusão do Inquérito Policial. Ele [o pai] já foi ouvido, mas não consegui extrair muita coisa dele, tendo em vista o seu abalo emocional com o fato”, disse o delegado Roney Péricles.

O delegado disse ainda que o fato da camionete ser alta impediu o motorista de ver a criança. O pai só percebeu que feriu o filho quando desceu do carro.

O pai foi ajudado por um vizinho no momento do socorro. A criança foi levada para o hospital onde a morte foi confirmada.