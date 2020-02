Pai ateia fogo em carro com os três filhos; crianças morrem no local

PUBLICIDADE 

Um homem de 42 anos é suspeito de atear fogo e matar os três filhos. Após o crime, ele teria se esfaqueado até a morte. O caso ocorreu na manhã dessa terça-feira (18) em Camp Hill, no sudeste de Brisbane, na Austrália. A mulher dele conseguiu ser socorrida por vizinhos, mas morreu no hospital nesta quarta-feira (19), segundo a polícia de Queensland.

O ex-jogador de rugby Rowan Charles Baxter, do Warriors, time da Nova Zelandia, e a mulher, Hannah Baxter, 31, estavam em processo de separação. Segundo informações do jornal Daily Mail, ele estaria inconformado com a situação e esta seria, de acordo com as autoridades, a motivação do crime.

As testemunhas contaram para a polícia local que Hannah estava com o carro, um Kia Sportage, estacionado na rua da casa dos pais dela. Segundo as informações preliminares, neste momento, Rowan Baxter, teria jogado gasolina em todos eles e ateou fogo, iniciando o incêndio.

A mulher conseguiu escapar do carro e rolou pelo chão, na tentativa de apagar o fogo do próprio corpo. Ela foi socorrida por vizinhos, mas não resistiu e veio a óbito. Algumas testemunhas relataram que a ouviram gritar “ele derramou gasolina em mim.”

Rowan Charles foi visto do outro lado da rua, assistindo à tudo, mas voltou ao carro para pegar uma faca e então se esfaqueou no peito.

Crianças mortas no carro

Os três filhos do casal estavam presos no carro. Segundo testemunhas, durante o incêndio ocorreram ao menos quatro explosões. Várias pessoas se mobilizaram para ajudar as crianças, mas o homem tentou impedir o resgate das crianças. Eram elas: Aaliyah, de seis anos, Laianah, quatro e Trey, três.

A brigada de incêndio local fica a menos de um quilômetro do local da tragédia, mas quando os bombeiros chegaram as crianças já estavam completamente carbonizadas.

A mãe foi internada no Royal Brisbane and Women’s Hospital, em estado crítico. De acordo com jornais australianos, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no início da noite.

Um homem que tentou ajudá-los também foi levado para o hospital com queimaduras faciais.