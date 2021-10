Pai ataca filho após bebedeira

No local, a PM encontrou a vítima, sob efeito de álcool, sendo socorrida por uma ambulância. O homem informou que os ferimentos foram causados pelo pai

No domingo (24), um homem de 35 anos foi ferido na perna e no ombro, com uma faca, pelo próprio pai, de 58. O caso aconteceu em Registro (SP).

De acordo com a Polícia Civil, pai e filho estavam sob efeito de álcool. A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender uma ocorrência de desentendimento entre dois familiares.

No local, a PM encontrou a vítima, sob efeito de álcool, sendo socorrida por uma ambulância. O homem informou que os ferimentos foram causados pelo pai.

No imóvel, os PMs chamaram pelo pai da vítima, que se aproximou e entregou a faca. Segundo a Polícia Civil, ele também estava sob efeito de álcool e a arma branca foi apreendida.

Após receber atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o filho foi liberado. O caso oi registrado como lesão corporal no plantão policial da cidade e a vítima orientada quanto ao prazo para representação criminal