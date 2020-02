Padre Fábio de Melo volta a viralizar meme de bebê da sirene

PUBLICIDADE 

O Padre Fábio de Melo repostou um vídeo em que um bebê bate a cabeça no vidro e começa a chorar e gritar com um som semelhante a uma sirene. A mãe da criança registrou o momento e postou nas redes sociais, não demorou muito para o vídeo fazer sucesso no ano passado.

Neste domingo dia (16) com a repostagem do vídeo em seu Instagram, o Padre Fábio de Melo recebeu mais 2 milhões de visualizações e 18 mil comentários.

A mãe Juliana Darela criou um canal no youtube para publicar os vídeos de Samuel e embora o menino tenha vários vídeos engraçados, o choro de sirene foi o que obteve maior visualização e também rendeu várias versões e edições.