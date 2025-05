Padre é detido por embriaguez ao volante e confusão em posto de gasolina no interior de SP

O padre Danilo Felix Franco, de 37 anos, foi detido na madrugada desta segunda-feira (19/5) por dirigir embriagado e causar desordem em um posto de combustíveis no centro de Registro, no interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o religioso apresentava sinais claros de embriaguez, como fala desconexa, desorientação, andar cambaleante e forte odor etílico. Por conta de seu estado, o padre não pôde ser ouvido formalmente pela Polícia Civil e foi liberado após os procedimentos iniciais.

A Polícia Militar foi acionada após denúncias de que um homem estaria promovendo desordem no posto, localizado na Rua Haguemu Matsuzawa. Testemunhas relataram que o padre quebrou garrafas, xingou e ameaçou os frentistas do estabelecimento.

Durante o atendimento da ocorrência, o pároco concordou em realizar exame de sangue para confirmar a ingestão de álcool e foi conduzido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para coleta do material. O resultado do exame será utilizado no inquérito conduzido pela Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do episódio.

Até o momento, a Diocese responsável não se pronunciou sobre o ocorrido.