Padre desaparece e é encontrado morto em MG

No último domingo (17), a polícia prendeu três homens, suspeitos de assassinar o padre José Gabriel, de 72 anos, que foi encontrado morto o no município de Santo Antônio do Aventureiro, na Zona da Mata mineira. Os homens são suspeitos de terem matado o padre para trocar o carro do sacerdote em drogas.

A polícia foi acionada após o desaparecimento do padre no último domingo, quando falou com a família por telefone uma última vez. Os agentes foram até a cidade de Pirapetinga, onde o sinal do celular de Antônio foi localizado pela última vez.

Na região eles encontraram o veículo do padre, que estava em posse de um homem de 21 anos. O homem também estava com o relógio do padre.

Após reconhecer os pertences o homem indicou aos agentes onde o corpo da vítima tinha sido enterrado, em uma Zona Rural, na estrada que liga os municípios de Recreio a Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro.

Outros dois homens, um de 20 e outros de 30 anos também foram detidos pela polícia. Juntos, o trio tentou trocar o carro do padre por drogas.

