Padre afirmou que menina de 10 anos ‘compactuou com o estupro’ e depois se desculpou

Na segunda-feira (17), a menina de 10 anos que ficou grávida após ter sido estuprada pelo tio teve sua gravidez interrompida depois de uma autorização judicial. No dia seguinte, o padre Ramiro José Perotto, do Mato Grosso, comentou em uma rede social que a criança teria “compactuado com o estupro”, de acordo com informações do G1.

A publicação teve uma repercussão muito negativa e o padre pediu desculpas em seu perfil no Facebook. “Àqueles que se sentiram ofendidos, só resta meu pedido de perdão”. Em seguida, o religioso exclui sua página da internet.

Os internautas não perdoaram o padre e lançaram comentários com várias críticas. Um deles escreveu que “obrigar uma criança vítima de estupro a seguir com a gravidez era repugnante”. José Perotto ainda respondeu e disse: “Aposto, minha cara. Ela compactuou com tudo e agora é menina inocente. Gosta de dar então assuma as consequências”, escreveu.

Na nota de desculpas, o padre se desculpou e afirmou que assume a responsabilidade dos posts e que não queria julgar a garota.

“Assumo a responsabilidade de ter proferido palavras desagradáveis, e justifico que compartilho da defesa da vida, nunca condenar e tirar julgamentos. Não foi minha intenção proferir palavras de baixo calão, as quais não comungam com minha fé e minha crença na pessoa humana. Àqueles que se sentiram ofendidos, só resta meu pedido de perdão”, dizia a nota.