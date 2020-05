Padrasto é preso por amarrar e espancar enteado com deficiência mental

PUBLICIDADE 

Um caseiro foi preso após torturar o enteado, de 25 anos, que tem problemas mentais na segunda-feira (11). No momento da prisão, o padrasto do jovem confessou aos policiais que amarrou e agrediu a vítima com a intenção de puni-la.

A vítima relatou, em depoimento para a polícia, que o acusado usava um pedaço de madeira para realizar a sessão de tortura. O Instituto Médico Legal (IML) comprovou as agressões através de um exame que identificou marcas de violência nos braços, nas pernas e nas costas do jovem. O rapaz ainda explicou que, durante as agressões, era amarrado pelo padrasto.

O homem foi preso em Itu-SP e foi levado para a cadeia de São Roque. Foi decretada a prisão temporária de 30 dias.