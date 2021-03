Padrasto é preso por abusar enteada de 12 anos

Em Manaus, um homem de 34 anos foi preso suspeito de abusar da enteada, uma garota de 12 anos. Conforme a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a mãe da menina acionou a polícia. A mãe disse que, na madrugada de quarta-feira (17), o marido não estava mais no quarto. Ela se levantou, saiu do cômodo e encontrou o homem abusando de sua filha no corredor. Ele fugiu antes da polícia chegar. O homem foi preso no dia seguinte quando voltou pra casa. De acordo com a delegada Joyce Coelho, a menina contou que o padrasto já havia abusado dela em situações anteriores. Ela não denunciou o familiar por medo da reação de sua mãe. "É muito comum que as crianças se sintam culpadas em uma situação dessa, pelo trauma. A mãe não sabia dos abusos. Embora muito abalada, ela tomou a decisão certa, que foi tirar esse homem do convívio familiar", disse. O padrasto foi indicado pelo crime de estupro de vulnerável e será levado ao sistema prisional. Ele ficará a disposição da Justiça.