Padrasto é preso após decepar órgão genital de enteado de 5 anos no CE

Um homem, de 26 anos, foi preso suspeito de decepar órgão genital de enteado, de 5 anos, no município de Canindé, no interior do Ceará.

Um garoto de 5 anos teve o órgão genital decepado pelo padrasto, de 26 anos, no município de Canindé, no interior do Ceará. A mãe do menino, de 27 anos, foi autuada por omissão.

A vítima deu entrada no Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, com o órgão dilacerado e parte do membro em um isopor.

Segundo a Polícia Civil, o inquérito que investiga o crime cometido contra a criança foi finalizado e remetido ao Poder Judiciário.