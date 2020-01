Padrasto e mãe são presos por morte de bebê com sinais de estupro

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (8), uma bebê de uma ano e oito meses morreu com indícios de estupro. Ela deu entrada no hospital com traumatismo craniano. Padrasto e mãe da criança foram presos.

A mãe levou a criança ao hospital e afirmou que a filha havia batido a cabeça, após uma queda. No local, a equipe médica constatou que a bebê apresentava várias lesões nas partes íntimas, indicando que foi vítima de abuso sexual.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, a equipe técnica de enfermagem do hospital acionou os médicos da ginecologia e pediatria para avaliar a criança. A polícia foi acionada e em depoimento, a mãe admitiu que o autor do crime era o padrasto.

O laudo médico realizado deu resultado positivo para abusos recentes e antigos. A menina ainda teve duas paradas cardiorrespiratórias no hospital antes de morrer. Os médicos tentaram reanimar a bebê por cerca de 25 minutos, mas ela não resistiu.

O casal foi preso e encaminhado à delegacia. O padrasto foi autuado por estupro de vulnerável e a mãe por omissão de socorro. O caso ocorreu em Parauapebas-PA.