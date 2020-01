Padeiros indianos assam maior bolo do mundo

PUBLICIDADE 

Em um esforço recorde, mais de mil padeiros e confeiteiros do sul da Índia se reuniram nesta quarta-feira (15) para preparar o que eles garantem ser o maior bolo do mundo, com cerca de 6,5 km de comprimento.

Habilidosamente, eles espalharam ganache de chocolate no enorme bolo disposto sobre milhares de mesas, que dão voltas em um recinto para festivais, bem como nas estradas próximas, na cidade de Thrissur, no estado costeiro de Kerala.

O pão-de-ló de baunilha confeitado mede 10 x 10 cm e pesa aproximadamente 27 toneladas.

Cerca de 1.500 padeiros e confeiteiros, com seus tradicionais aventais e toucas brancas, precisaram de quase quatro horas para montá-lo e usaram 12 toneladas de açúcar e farinha.

Uma multidão acompanhou o evento, organizado pela Associação de Padeiros de Kerala (Bake). Segundo ela, o Guinness World Records verificou que o bolo mede cerca de 6.500 metros, mas a confirmação do comprimento exato ainda está pendente.

Este bolo enorme superaria o recorde do Guinness dos padeiros chineses do condado de Zixi, que prepararam um bolo de frutas de quase 3,2 km de comprimento em 2018.

“Este esforço é para mostrar nossas habilidades ao mundo”, disse à AFP Naushad, secretário da Bake. “Nós nos asseguramos de que a higiene e o sabor estejam à altura” do acontecimento, acrescenta.

