Paciente tem cérebro vazado após teste de covid-19

Com o objetivo de detectar a presença do novo coronavírus no organismo, um teste de saliva que é feito pelo nariz machucou uma melhor devido a profundidade do coletor de amostras. O aparelho foi tão fundo na cavidade nasal da paciente que fez o cérebro dela vazar.

O episódio foi publicada na última quinta-feira (1º), no JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery.

De acordo com a publicação, após sentir dores de cabeça, coriza e rigidez no pescoço, a mulher de 40 anos procurou um hospital. Ela relatou ao médico que havia feito um teste para covid-19 antes de uma cirurgia.

Depois de ser levada para o hospital da Universidade de Iowa, os médicos, por meio de ressonância magnética, constataram que havia uma massa na cavidade direita do nariz.

Segundo os médicos, a massa é decorrência de um vazamento de líquido cefalorraquidiano (LCR), que fica na coluna e no cérebro.

A paciente se recupera e seu estado de saúde e estável.