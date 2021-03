Paciente surta e invade UTI de hospital

O homem foi ao hospital para realizar um exame de raio-x, mas se direcionou para a UTI, invadiu a ala e começou a gritar dizendo que iria matar todos ali presentes

Na manhã do último sábado (13), um paciente de 42 anos invadiu a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Referência para Covid-19, em Cuiabá. De acordo com a prefeitura, aparentemente o homem teve um surto psicótico, ofendeu e ameaçou os profissionais de saúde da unidade.

O homem foi ao hospital para realizar um exame de raio-x, mas se direcionou para a UTI, invadiu a ala e começou a gritar dizendo que iria matar todos ali presentes.

Os profissionais de saúde conseguiram tirar o homem da UTI, mas do lado de fora ele seguia agressivo e chegou a empurrar uma maca contra as vítimas. De acordo com o G1, o paciente foi levado para a Central de Flagrantes, no bairro Verdão, onde o boletim de ocorrência foi feito.

Após o ocorrido, a diretoria do hospital pediu reforço à Secretaria Municipal de Ordem Pública para a segurança da unidade.