Pabllo Vittar desmente namoro: ‘Sou quenga’

Pabllo Vittar falou na noite deste domingo (10) pelos stories do Instagram, sobre sua vida amorosa. Na última sexta-feira, ela publicou uma selfie de mãos dadas com o compositor Victor Weber. Nos comentários, o músico declarou: “Te amo, mozão”.

Não demorou muito para fãs levantarem rumores de que os dois estariam num relacionamento, mas Pabllo logo cortou as fofocas e esclareceu que não está namorando com ninguém.

“Não estou namorando, não. Parem de por aliança no meu dedo. Gostar de alguém, ficar com alguém, não significa que você está namorando com a pessoa. Eu sou quenga”, disse, em referência a um trecho de sua música Amor de Que. Ela e Weber aparecem em momentos de intimidade desde julho de 2019.

Pabllo Vittar ainda falou sobre o lançamento da segunda parte do seu álbum 111. “Está incrível. As músicas estão demais. [Estava] vindo para São Paulo e ouvi umas cinco vezes a segunda parte inteira. Está pertinho de sair, depois do carnaval”, contou.

A cantora tem dois hits para o carnaval 2020: Parabéns, feita em parceria com Psirico, e Amor de Que. As duas canções somam, juntas, mais de 100 milhões de visualizações no YouTube.

