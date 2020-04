Ossos são encontrados em uma mala em Florianópolis

PUBLICIDADE 

No último domingo (5), uma ossada foi localizada dentro de uma mala de viagem em Florianópolis. A mala foi encontrada em uma área de mata na Rua do Lami, em Canasvieiras, perto do depósito da Autarquia de Melhoramento da Capiutal (Comcap).

O Instituto Geral de Perícia (IGP) vai verificar se os ossos são humanos.

Segundo o major Pablo Neri Pereira, do 21º Batalhão de Polícia Militar, os agentes encontraram os osso por conta de uma denúncia feita ao 190.

“A mala estava meio a mostra, mas parecia que estava há bastante tempo no local. Visualmente, [os ossos] eram humanos, mas a perícia vai informar, além disso, outras coisas, como o tempo, sexo, sinais de violência”, relatou.

A Polícia Civil vai investigar o caso.